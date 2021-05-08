Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

1 мая двое подростков в возрасте 13 и 14 лет терроризировали магазины Ленинского района Новосибирска. Сначала они мешали работать продавцам супермаркета на улице Курганской, примерно через час сломали дверь магазина, находящегося на улице Блюхера, а спустя еще несколько минут ворвались в соседний продуктовый магазин, где угрожали продавцам физической расправой. Тут-то они и были задержаны бойцами ГБР ГВАРДИИ, которые передали хулиганов в Ленинский отдел полиции.

2 мая в 23.51 в сауне, находящейся на улице Беловежской, пьяные посетители сломали бильярдный кий и отказались компенсировать его стоимость. В присутствии бойцов ГБР они возместили причиненный ущерб, и инцидент был исчерпан.

3 мая в 6.19 возле блинной, расположенной на проспекте К. Маркса, между двумя мужчинами завязалась драка, и испуганная продавщица нажала тревожную кнопку. Прибывшие на вызов бойцы ГБР разняли дерущихся. Ущерб павильону причинен не был.

3 мая в 23.57 экипаж ГБР ГВАРДИИ выпроводил с территории АЗС на улице Петухова пьяного назойливого мужчину, который мешал оператору работать.

4 мая в 22.35 в пивном магазине на проспекте Дзержинского произошла массовая драка. Бойцы ГБР ГВАРДИИ, прибывшие на вызов, разняли дерущихся, задержав троих зачинщиков. Задержанные были переданы в полицию.

4 мая в Ленинском районе на проспекте К. Маркса бойцами группы быстрого реагирования за кражу куртки стоимостью 3900 рублей из магазина были задержаны и переданы полицейским четверо молодых людей.

5 мая в Октябрьском районе на улице Лазурной в магазине хозяйственных товаров экипажем ГБР-9 был задержан молодой человек, пытавшийся совершить кражу. Пойманный с поличным оказал сопротивление, и бойцы ГБР были вынуждены применить к нему физическую силу и спецсредства - палку резиновую и наручники. Задержанный был доставлен в полицию.

5 мая в 14.38 в другом магазине этой же торговой сети, находящемся на улице Мичурина в Центральном районе, бойцами ГБР-21 был задержан мужчина, совершивший кражу товаров на сумму 1300 рублей. Задержанный был передан полицейским.

6 мая в 1.56 на улице Сибиряков-Гвардейцев пьяная женщина разбила бутылкой стеклянную дверь в круглосуточно работающем киоске. Продавец нажал кнопку тревожной сигнализации. Бойцы ГБР прибыли через две минуты и задержали причинившую ущерб хулиганку до приезда полиции.