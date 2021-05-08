Под Новосибирском мужчина заживо сжег родную мать

Сибиряк заживо сжег родную мать в селе под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Новоселье Купинского района сибиряк заживо сжег родную мать. Ему вынесли приговор, который на днях вступил в законную силу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры накануне, 7 мая.

— Трагедия произошла в августе 2019 года. Обвиняемый на почве личной неприязни решил расправиться со своей матерью. Он увидел, что женщина уснула, взял кору березы и разжег ее в помещении, а также на веранде дома, где проживал вместе с родственницей. После чего, убедившись, что дом вспыхнул, закрыл дверь на навесной замок и стал наблюдать за пожаром. При этом он не принимал никаких мер к его тушению, — уточнили в ведомстве.

В результате возгорания женщина погибла. Известно, что огонь полностью уничтожил дом и все имущество.

Суд признал сибиряка виновным в убийстве матери и уничтожении чужого имущества. Его приговорили к 8, 5 годам в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Накануне, 7 мая, стало известно о вступлении приговора в законную силу.

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