Поздравление от генерала: парад у дома ветерана правоохранительных органов организовала «Единая Россия» в Новосибирске

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Накануне 9 мая волонтеры вместе с Росгвардией вручили подарки от «Единой России» и организовали Парад Победы с военным оркестром у дома труженика тыла и ветерана правоохранительных органов – старшины милиции в отставке Петра Филипповича Викторова.

Он начал трудовой путь в годы Великой Отечественной войны в 1943 году. С тринадцати лет работал в колхозе «Начало» в деревне Богословка Семипалатинской области Казахской ССР. После срочной службы в армии остался во внутренних войсках, в войсковой части 7406 Новосибирска. В начале 50-х Петра Викторова пригласили в Центральный отдел милиции, где проходил службу до 1983 года.

Ветерана лично поздравил начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области генерал-майор полиции Василий Шушаков.

- Не всегда наши уважаемые ветераны могут побывать на праздниках. Поэтому мы приходим к ним сами и поздравляем с этим великим и знаменательным днем в истории нашей Родины. Мы чествуем героев, которые сделали все, чтобы мы жили в мирное время. Пётр Филиппович – уважаемый человек. Парад в его честь - хороший пример для молодого поколения. На таких мероприятиях, мы волнуемся за ветеранов, которые очень сильно переживают, окунаясь в атмосферу военных лет, - рассказал Василий Шушаков.

Руководитель Волонтерского центра «Единой России» Юлия Швец напомнила, что накануне 9 мая партия привлекла все свои ресурсы, чтобы достойно поздравить фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, детей войны. Задолго до празднования Дня Победы в регионе стартовали различные патриотические мероприятия и акции.

- К сожалению, эти люди уходят. В этом году с праздником Победы мы поздравим праздничными наборами больше 500 человек. Надо использовать любую возможность, чтобы сказать нашим ветеранам спасибо за их подвиг, за все, что они сделали для нас. Волонтеры «Единой России» приводят в порядок дворы у дома и генеральную уборку в квартирах тех фронтовиков, кому уже не под силу физическая работа и некому помочь. Поддерживаем и акцию «Окна Победы» - во всех районах области люди украшают свои окна к празднику 9 мая. Кроме того, участвуем в акции «Палисадники Победы» и, конечно, же, проводим вот такие персональные парады: читаем стихи, поем песни для фронтовиков, блокадников, тружеников тыла. Спасибо и тем, кто был на передовой, и тем, кто трудился в тылу, приближая Великую Победу, - сказала Юлия Швец.