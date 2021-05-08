«Число возгораний побило рекорд»: в Новосибирской области созвали экстренное совещание из-за опасной пожарной обстановки

В ГУ МЧС по НСО созвали экстренное совещание. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Новосибирской области за сутки 7 мая зарегистрировали 332 точки возгораний. Такое число стало рекордом за весь 2021 год. Из-за неблагоприятной пожароопасной обстановки в субботу, 8 мая, в региональном ГУ МЧС состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Мероприятие прошло под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

На заседании начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов доложил, что в первую неделю мая на территории региона зафиксировали уже 797 термических точек. По его словам, пик горимости приходится на майские праздники.

— Только за сутки 7 мая по данным мониторинга зафиксировали 332 термические точки, что по состоянию на 8 мая побило рекорд за весь 2021 год. Сейчас ландшафтные пожары находятся под контролем и важно не допустить ухудшение ситуации, особенно перехода огня на поселения, — заявил Виктор Орлов.

По данным ГУ МЧС Новосибирской области, на сегодняшний день, 8 мая, в регионе зафиксировано 199 точек активного горения. Больше всего точек в Куйбышевском, Венгеровском, Каргатском и Усть-Таркском районах.

В свою очередь губернатор Андрей Травников призвал органы местного самоуправления усилить работу и принять необходимые меры для стабилизации ситуации.

— Сейчас главная и не терпящая промедления цель муниципалитетов — усиление контроля за подведомственными территориями для предотвращения возможных очагов возгораний. Ваша безоговорочная задача — ликвидировать все возгорания до конца сегодняшних суток, — поручил Андрей Травников.

Во время заседания специалисты МЧС подчеркнули, что в регионе приняты дополнительные меры для нормализации ситуации с пожарами. Так, мобилизованы все силы и средства на тушение возгораний, увеличено число патрулирований местности, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, губернатор обратился ко всем жителям Новосибирской области и призвал их соблюдать меры противопожарной безопасности.

— Важно соблюдать максимальную осторожность, не разводить открытый огонь, прекратить палы сухой травы, потому что в условиях жаркой и ветреной погоды любое — казалось бы — контролируемое возгорание очень быстро превращается в неконтролируемый пожар с серьезными последствиями, — добавил Андрей Травников

Известно, что с 7 мая подразделения МЧС региона перевели в усиленный режим работы. Это связано с продолжением майских праздников, а также с сухой и ветреной погодой. Кроме того, к усиленным противопожарным рейдам в СНТ и населенных пунктах организовали дополнительные патрули. Они обязаны пресекать нарушения пожарной безопасности в условиях действия на территории региона особого пожароопасного режима. В ведомстве напомнили, что всех нарушителей действующего законодательства будут привлекать к ответственности.

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