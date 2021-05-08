Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов

Уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 8 мая, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг отметки 7 баллов из 10 возможных. Такие данные отражены на сайте мониторинга качества атмосферы Airvoice.

— Из-за отметки в 7 баллов жителям Новосибирска не рекомендуется выходить на улицу. При этом ситуация стабильна, — говорится в сообщении, опубликованном на сервисе.

Ранее синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждали новосибирцев, что в период с 8 по 10 мая 2021 года метеоусловия будут способствовать накоплению в воздухе вредных веществ. Однако при этом общий уровень загрязнения атмосферы будет понижен. Кроме того, в субботу, 8 мая, в некоторых районах города будет превышен уровень концентрации пыли в воздухе. Также, по данным синоптиков, в течение дня будет дуть сильный ветер, с порывами до 18 метров в секунду.

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