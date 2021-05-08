Под Новосибирском сгорело заброшенное здание: очевидцы сняли пожар на видео

Под новосибирском сгорело заброшенное здание аэровокзала. Фото: стоп-кадр.

В Северном районе Новосибирской области вспыхнуло заброшенное здание аэровокзала. Кадры с места происшествия появились в соцсети. Подробности об инциденте, случившемся накануне, 7 мая, рассказали в региональном ГУ МЧС.

— Пожар произошел в 16:41 в селе Северное на улице Шерстобитова. Огонь повредил веранду, крышу и стены строения. Кроме того, частично обрушилась кровля, — уточнили в ведомстве.

Известно, что полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось в 22:06. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении огня были задействованы 3 единицы техники и 9 сотрудников МЧС.

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