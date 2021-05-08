В Новосибирске автомобиль такси столкнулся с «Тойотой»: пострадала девушка

В Новосибирске столкнулись такси и "Тойота". Пострадала девушка. Фото: ГИБДД по НСО.

В Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки : «Хонда Фит» и «Тойота Королла». ДТП, которое случилось поздно вечером, 7 мая, прокомментировали в областной ГИБДД.

— В 23.10 водитель 2000 года рождения на автомобиле «Хонда Фит» следовал по улице Троллейная в сторону улицы 9-й Гвардейской Дивизии. Напротив дома № 128, поворачивая налево на Немировича-Данченко, столкнулся с «Тойотой Короллой», которой управляла девушка 1992 года рождения, — уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, в результате происшествия, 28-летняя сибирячка получила травмы, ее доставили в больницу.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль «Хонда Фит» принадлежит службе такси.

В настоящий момент подробности аварии устанавливают полицейские, проводится проверка.

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