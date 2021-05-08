Под Новосибирском фура вылетела в кювет и опрокинулась. Фото: "АСТ-54".

В Карасукском районе Новосибирской области большегруз слетел с трассы и перевернулся. Информация об инциденте, случившемся накануне, 7 мая, появилась в соцсети.

— У села Чернокурья опрокинулся тягач Scania с полуприцепом. Грузовик съехал с дороги и лег на крышу, растеряв в процессе часть груза, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Как написали в комментариях очевидцы аварии, водитель большегруза уснул за рулем, в связи с чем потерял управление машиной.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. Информация об инциденте уточняется.

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