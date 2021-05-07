Губернатор Андрей Травников поучаствовал в акции «Сад памяти»

Андрей Травников посадил сирень в рамках международной акции «Сад памяти». Фото: правительство Новосибирской области.

В новосибирском Сквере Авиаторов прошла международная акция «Сад памяти»: поучаствовали в ней губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, директор ПАО «Компания Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» Сергей Панасенко, актриса театра и кино Ирина Безрукова, участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», представители молодежных военно-патриотических клубов.

Глава региона подчеркнул, насколько акция важна для сибиряков:

- Рад, что в прошлом году, несмотря на все ограничения, мы смогли поддержать эту инициативу и провели акцию «Сад памяти» в Новосибирске. Рад, что в этом году мы эту традицию продолжаем. Нас много – всех приветствую, всех поздравляю с наступающим главным праздником нашей страны – с Днем Победы!, - уверен губернатор Андрей Травников.

Также к участникам акции обратилась актриса театра и кино Ирина Безрукова.

- Я верю в то, что та сирень, которую мы посадим, будет цвести и радовать горожан долго, и будет напоминать нам о наших достойных, прекрасных, великих предках, – сказала артистка

Напомним, международная акция «Сад памяти» стартовала в регионе в преддверии Дня Победы. Первые высадки деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошли в Новосибирске, Барабинском, Здвинском, Татарском, Чулымском районах.