В Новосибирске подростки ограбили девушку на улице: они отобрали у нее золотые украшения

В Новосибирске подростки ограбили женщину прямо на улице. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске подростки ограбили девушку прямо на улице. Инцидент произошел в Первомайском районе в ночь на 7 мая. Преступники засветились на записи камеры видеонаблюдения, сейчас их разыскивает полиция.

— Отдел полиции просит оказать содействие в установлении личности двух молодых людей, подозреваемых в совершении открытого хищения (грабежа) золотых изделий у девушки, совершенное около половины первого ночи 7 мая в районе станции Инская на улице Первомайская, — сообщили в полиции.

Если вам известно что-нибудь о произошедшем, сообщите об этом в отдел полиции «Первомайский» по телефонам 232-18-40, 232-18-05. Конфиденциальность звонящим гарантируется.

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