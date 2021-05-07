В Новосибирске таксист сбил 9-летнего мальчика и уехал: ребенок в больнице

В Новосибирске вечером 7 мая иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске вечером 7 мая иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП произошло в Октябрьском районе города.

— Сегодня, в 19:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, ехал по двору дома 225 по улице Нижегородской, со стороны улицы Нижегородской в сторону улицы Кирова. Там он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. Со слов ребенка, с места ДТП уехал автомобиль Hyundai с цифрами в госномере 045, на котором был нанесен бренд такси, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика с травмой головы и ушибами доставили в больницу. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Если вам известно что-нибудь об этом ДТП, сообщите об этом по телефонам 232-23-21 или 232-2351

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