Губернатор проверил работу поликлиник в период майских праздников: вакцинация и диспансеризация проходят без сбоев

Губернатор Андрей Травников проконтролировал как организована работа по вакцинации и диспансеризации в период майских праздников. Фото: Правительство Новосибирской области

Более 30 тысяч новосибирцев поставили прививку от коронавируса с начала мая, в том числе — в мобильных медпунктах. Губернатор Андрей Травников проконтролировал как организована работа по вакцинации и диспансеризации населения в период майских праздников.

В праздничные дни в регионе ежедневно прививают по несколько тысяч человек. Например, только 5 мая было вакцинировано 11143 человека. За 6 мая привито 9437 человек. Всего по состоянию на 07.05.2021 привито первым компонентом 234127 человек, двукратно — 150304 человека. Продолжаются регулярные поставки вакцин. С начала мая регион получил уже 52 876 доз препарата «Спутник V».

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил Губернатору о предварительных итогах акции «Заботимся о здоровье вместе», которая проходит в нашем регионе с 4 по 7 мая. В рамках акции уже более пятисот новосибирцев прошли профилактический осмотр.

Напомним, что в Новосибирске организована работа семи мобильных пунктов. Рядом с крупными ТРЦ — «Ройял Парк», «Аура», «Мега», «Сибирский Молл», «Континент», а также возле Центрального рынка и на площадке перед зданием администрации Кировского района Новосибирска — установлены передвижные медицинские комплексы. Здесь можно пройти диспансеризацию, профилактический медосмотр и сделать первую прививку против COVID-19. Вторым компонентом можно вакцинироваться через 21 день в тех поликлиниках, которые обеспечивают работу мобильных медпунктов.

Организация подобной работы мобильных пунктов вакцинации и диспансеризации в праздничные дни для новосибирского минздрава — первый опыт, но такой формат уже доказал свою целесообразность и будет использован в дальнейшем.

— Были опасения, что из-за длинных праздничных выходных дней интерес к вакцинации, к диспансеризации спадет, а этого допустить было нельзя. Задачи важные для нас в этом году. Сегодня мы убедились, что активность жителей — по крайней мере этого района Новосибирска — достаточно высока: идут и на вакцинирование, и диспансеризацию проходят. Самое главное — медики работают без сбоев, вакцина в наличии. Есть свободные окошки для записи, — отметил Губернатор.

Особое внимание при посещении поликлиник глава региона всегда уделяет работе регистратур и медицинской информационной системы — МИС. Запись на прием к специалистам, вызов врача на дом должны быть максимально комфортны и для медиков, и для пациентов.

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