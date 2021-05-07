Новосибирск снова затянуло дымкой: сибиряки делятся в сети снимками красного солнца

Вечером 7 мая Новосибирск затянуло дымкой. Фото: "АСТ-54"

Вечером 7 мая Новосибирск затянуло дымкой. В соцсетях сибиряки делятся снимками с улиц города, где из-за мутной пелены солнце окрасилось в красный цвет.

В соцсетях сибиряки делятся снимками с улиц города. Фото: "АСТ-54"

Согласно данным портала Cityair, сейчас общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов.

— Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — сообщается на сайте портала.

Согласно данным портала Cityair, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов. Фото: "АСТ-54"

Многие сибиряки отмечают, что в воздухе чувствуется запах гари. Возможно, одной из причин такого явления стали ландшафтные пожары. Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, только 6 мая в регионе ликвидированы около 150 ландшафтных пожаров и 21 возгорание в жилье, дачных и иных строений. А всего с начала мая 2021 года в регионе зарегистрировано 637 пожаров, из них 537 — горение травы и мусора. При этом, в регионе до 10 мая действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров на природе и сжигание мусора.

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