В мэрии назвали точную дату, когда в Новосибирске отключат отопление

В мэрии Новосибирска назвали точную дату отключения отопления в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска назвали точную дату отключения отопления в городе. Об этом стало известно сегодня, 7 мая.

— Руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю завершить 8 мая 2021 года отопительный период 2020/2021 года в городе Новосибирске, — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Напомним, согласно установленным нормам, для завершения отопительного сезона необходимо, чтобы на протяжении пяти дней средняя температура воздуха держалась на отметке выше +8 градусов. В последние дни в город как раз пришло тепло, на протяжении недели столбик термометра достигал отметки +15…+25 градусов.

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