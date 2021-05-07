Фарух Рузиматов покинул пост руководителя балетной труппы НОВАТА

Новосибирский оперный театр снова остался без руководителя балетной труппы.

Новосибирский оперный театр снова остался без руководителя балетной труппы. Об этом стало известно сегодня, 7 мая.

— Руководитель балетной труппы НОВАТа Фарух Рузиматов принял решение не продлевать действие ранее заключенного срочного трудового договора после его окончания. Руководство театра желает Фаруху творческих успехов, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе театра.

Что послужило причиной такого решения танцовщика неизвестно. Также пока не ясно, кто займет его место на этом посту.

Напомним, Фарух Рузиматов подписал контракт с НОВАТОМ в начале марта этого года. Незадолго до этого оперный театр расторг контракт с Ниной Ананиашвили — грузинской прима-балериной, которой предложили стать новым худруком театральной труппы. Это решение было принято 13 января 2021 года.

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