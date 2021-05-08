Погода в Новосибирске на 8 мая 2021 года: что обещают синоптики

На улице будет тепло и солнечно.
Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
Погода в Новосибирске на 8 мая 2021 года обещает быть солнечной, но прохладной. Об этом сообщают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».
— Днем 8 мая столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов, к вечеру станет прохладнее. На температура воздуха составит +5...+7 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Осадков не ожидается, — обещают синоптики.
Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +20...+22 градуса, а к вечеру опустится до +9...+15 градусов. Ветер будет дуть северный с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-752 миллиметра ртутного столба.
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