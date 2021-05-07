В Новосибирске 93-летняя ветеран пожаловалась на отсутствие льготных лекарств в аптеке

Следственный комитет проводит проверку после того, как новосибирскому ветерану тыла не выдали положенные лекарства.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Следственный комитет проводит проверку после того, как новосибирскому ветерану тыла не выдали положенные лекарства. Препараты 93-летняя пенсионерка должна получать по льготам в аптеке ГБУЗ Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27». По словам внука женщины, она либо не получает положенных лекарств, либо получает вместо них аналоги.
— По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, — пояснили в областном следственном комитете. — Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Заинтересовалась данным инцидентом также прокуратура. Ведомство проверит соблюдение законодательства о ветеранах и лекарственном обеспечении льготной категории населения, оценит полноту действий должностных лиц при рассмотрении обращений жалоб ветерана.
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