В Новосибирске 93-летняя ветеран пожаловалась на отсутствие льготных лекарств в аптеке

Следственный комитет проводит проверку после того, как новосибирскому ветерану тыла не выдали положенные лекарства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Следственный комитет проводит проверку после того, как новосибирскому ветерану тыла не выдали положенные лекарства. Препараты 93-летняя пенсионерка должна получать по льготам в аптеке ГБУЗ Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27». По словам внука женщины, она либо не получает положенных лекарств, либо получает вместо них аналоги.

— По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, — пояснили в областном следственном комитете. — Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Заинтересовалась данным инцидентом также прокуратура. Ведомство проверит соблюдение законодательства о ветеранах и лекарственном обеспечении льготной категории населения, оценит полноту действий должностных лиц при рассмотрении обращений жалоб ветерана.

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