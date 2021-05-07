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Общество7 мая 2021 15:17

В Новосибирске перед 9 мая установили гаубицы на улице Ипподромской: военные объяснили зачем

Военная техника будет задействована во время Парада Победы
Галина СИМОНОВА
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Военная техника будет задействована во время Парада Победы.

Военная техника будет задействована во время Парада Победы.

Новосибирцы заметили на улице Ипподромская несколько гаубиц. Прохожие предположили, что военная техника сломалась и не может продолжать дальнейший путь.

— Кажется, у военных пушка отцепилась у техники. А улица Ипподромская теперь перегорожена, — рассказывают очевидцы.

Однако в пресс-службе Центрального военного округа КП-Новосибирск пояснили, что территория была ограждена специально и техника, находящаяся на ней, будет задействована в Параде Победы 9 мая.

— Там располагается площадка для озвучки Парада Победы 9 мая. На площадке расположены несколько гаубиц, которые будут производить выстрелы в холостую, — пояснил КП-Новосибирск Николай Беркалов, начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО. — Вся техника там абсолютно исправна, просто пока находится пока в сложенном состоянии. Может быть, поэтому прохожим показалось, что она сломана.

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