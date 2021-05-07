Он ушел из дома после ссоры с девушкой и все это время не выходил на связь. Фото: ПСО "Маяк"
В Новосибирске завершились поиски 19-летнего парня со шрамом над бровью. Об этом рассказали волонтеры в социальных сетях. Напомним, пропал сибиряк 6 мая. Его поисками занимались добровольцы и полиция.
— Благополучно закончился поиск, пропавшего вчера молодого человека. Парень был найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшего! — сообщили в поисковом отряде «Маяк».
Как рассказали КП-Новосибирск родственники парня, он ушел из дома после ссоры с девушкой и все это время не выходил на связь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске пропал 19-летний парень со шрамом над правой бровью
О местонахождении молодого человека неизвестно с 6 мая (подробнее).