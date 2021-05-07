Он ушел из дома после ссоры с девушкой и все это время не выходил на связь. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске завершились поиски 19-летнего парня со шрамом над бровью. Об этом рассказали волонтеры в социальных сетях. Напомним, пропал сибиряк 6 мая. Его поисками занимались добровольцы и полиция.

— Благополучно закончился поиск, пропавшего вчера молодого человека. Парень был найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшего! — сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Как рассказали КП-Новосибирск родственники парня, он ушел из дома после ссоры с девушкой и все это время не выходил на связь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пропал 19-летний парень со шрамом над правой бровью

О местонахождении молодого человека неизвестно с 6 мая (подробнее).