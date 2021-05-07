Новосибирского журналиста Николая Сальникова оставили в СИЗО

Журналиста Николая Сальникова оставили в СИЗО. Фото: Кадр из видео

Журналиста Николая Сальникова оставили в СИЗО. Апелляционная инстанция Новосибирского облсуда признала законным его заключение под стражу, несмотря на жалобу адвокатов, просивших сменить ему меру пресечения на домашний арест.

— Николай Сальников будет находиться под стражей до 16 июня, — пояснили КП-Новосибирск в облпрокуратуре. — Рассмотрение жалобы другого фигуранта этого дела, предпринимателя Сергея Проничева, суд отложил на 12 мая.

Напомним, Николая Сальникова и Сергея Проничева задержали по делу о мошенничестве с использованием медийных технологий. Так, якобы журналист на деньги бизнесмена снял разоблачающий видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска и опубликовал его на YouTube. После чего на них пожаловались другие депутаты, которые заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Однако за денежное вознаграждение они были согласны остановить съемки.

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