Прокуратура начала проверку после гибели 9-летнего мальчика в пожаре под Новосибирском

Прокуратура начала проверку после пожара в Искитиме, где погиб 9-летний мальчик. Фото: ГУ МЧС по НСО

Прокуратура начала проверку после пожара в Искитиме, где погиб 9-летний мальчик. Напомним, ЧП случилось 5 мая. Хозяйка выбежала из горящего дома на улицу, чтобы позвать на помощь, поскольку там находился ее сын. Сосед сибирячки, не раздумывая, бросился спасать ребенка. Мужчине удалось вынести мальчика из горящей постройки, его с 90% ожогами тела доставили в больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

— Искитимский межрайонный прокурор организовал в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних в связи с гибелью ребенка на пожаре, — пояснили в областной прокуратуре. — Известно, что семья не состояла на учете в органах профилактики безнадзорности и преступности несовершеннолетних. По предварительным данным причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

В областном следственном комитете по данному факту уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Результаты расследования дела и взяты в прокуратуре на контроль.

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