Новосибирские следователи начали проверку после ДТП с патрульной машиной, сбившими маму с ребенком

Следователи проводят проверку после ДТП с патрульной машиной, сбившей маму с ребенком на пешеходном переходе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи проводят проверку после ДТП с патрульной машиной, сбившей маму с ребенком на пешеходном переходе. Напомним, инцидент произошел днем 7 мая в поселке Чистоозерный под Новосибирском.

— По данному организована доследственная проверка. В ходе нее будут установлены все изложенные обстоятельства, в случае подтверждения данной информации действиям сотрудников ГИБДД будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Проверку по данному факту проводит также полиция. В МВД пояснили, что патрульный автомобиль только боковым зеркалом задел велосипед сибирячки.

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