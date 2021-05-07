Пробки в Новосибирске на вечер 7 мая 2021 года: невозможно проехать на площади Труда

Пробки достигли 6 баллов,
Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
Пробки в Новосибирске на вечер 7 мая 2021 года достигли 6 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».
— На левом берегу образовались заторы на проезде Энергетиков, площади Труда, улице Станиславского. Так же автомобилистам придется долго простоять на улице Ватутина, Новогодней, Блюхера, — показывают карты.
На правом берегу заторы образовались на улице Фабричная, Большевистская и Восход. Так же автомобилистам придется долго стоять на Димитровском мосту в сторону станции метро «Студенческая». Небольшой затор образовался на улице Дубравы.
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