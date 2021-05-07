В МВД прокомментировали инцидент с гаишниками, сбившими девушку с ребенком

В полиции сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Сибиряки в социальных сетях рассказали об инциденте, произошедшем 7 мая в поселке Чистоозерном. По словам людей, патрульный автомобиль сбил девушку с ребенком на велосипеде на пешеходном переходе.
— В 12.35 в полицию поступила информация о том, что в рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области автомобиль ДПС ГИБДД, двигаясь по проезжей части, в районе пешеходного перехода боковым зеркалом задел велосипед местной жительницы. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции также сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.
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