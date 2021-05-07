В МВД прокомментировали инцидент с гаишниками, сбившими девушку с ребенком

В полиции сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сибиряки в социальных сетях рассказали об инциденте, произошедшем 7 мая в поселке Чистоозерном. По словам людей, патрульный автомобиль сбил девушку с ребенком на велосипеде на пешеходном переходе.

— В 12.35 в полицию поступила информация о том, что в рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области автомобиль ДПС ГИБДД, двигаясь по проезжей части, в районе пешеходного перехода боковым зеркалом задел велосипед местной жительницы. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции также сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области экипаж ГИБДД сбил девушку с ребенком

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях (подробнее).