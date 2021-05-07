В Новосибирской области экипаж ГИБДД сбил девушку с ребенком

В Чистоозерном районе патрульный автомобиль ГИБДД сбил девушку с ребенком на велосипеде. Фото: Кадр из видео

Днем, 7 мая, в Чистоозерном районе патрульный автомобиль ГИБДД сбил девушку с ребенком на велосипеде. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

— Сегодня около 12:20 в Чистоозерном на улице Покрышкина сотрудники ГИБДД Сбили на пешеходном переходе девушку на велосипеде с ребенком, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик. — По словам очевидцев, сотрудники говорили, что торопились на задержание пьяного водителя.

В ГУ МВД по Новосибирской области оперативно прокомментировать случившееся не смогли.

Тем временем, в комментариях под постом сибиряки активно обсуждают произошедшее ДТП:

— Если девушка не спешилась с велосипеда перед переходом, то она тоже правила нарушила.

— Пусть пишет заявление девушка.

— Главное, что все живы остались, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.