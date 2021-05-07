В Новосибирской области экипаж ГИБДД сбил девушку с ребенком

В Чистоозерном районе патрульный автомобиль ГИБДД сбил девушку с ребенком на велосипеде. Фото: Кадр из видео
Днем, 7 мая, в Чистоозерном районе патрульный автомобиль ГИБДД сбил девушку с ребенком на велосипеде. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
— Сегодня около 12:20 в Чистоозерном на улице Покрышкина сотрудники ГИБДД Сбили на пешеходном переходе девушку на велосипеде с ребенком, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик. — По словам очевидцев, сотрудники говорили, что торопились на задержание пьяного водителя.
В ГУ МВД по Новосибирской области оперативно прокомментировать случившееся не смогли.
Тем временем, в комментариях под постом сибиряки активно обсуждают произошедшее ДТП:
— Если девушка не спешилась с велосипеда перед переходом, то она тоже правила нарушила.
— Пусть пишет заявление девушка.
— Главное, что все живы остались, — пишут люди.
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