В Новосибирске пропал 19-летний парень со шрамом над правой бровью

В Новосибирске пропал молодой парень. Фото: ПСО "Маяк".

Новосибирские волонтеры ищут Хохлова Ивана Ивановича. Молодой человек 2002 года рождения исчез накануне, 6 мая. Известно, что парень около 16:00 ушел из дома на улице Владимировская в Железнодорожном районе города: с тех пор его местонахождение неизвестно. Информацию о пропавшем опубликовали в группе ПСО «Маяк».

— Парень высокого роста — 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него светло-русые волосы, модельная стрижка и голубые глаза. Из особых примет — есть небольшой шрам над правой бровью. На момент исчезновения был одет в белую бейсболку, белую футболку с рисунком, штаны цвета хаки и черные кроссовки, — уточнили волонтеры.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом в полицию по единому номеру 112 или связаться с волонтерами ПСО «Маяк» по телефону: 8-951-393-0911.

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