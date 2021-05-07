Под Новосибирском сгорел дачный домик: очевидцы сняли пожар на видео

Под Новосибирском сгорел дачный домик. Фото: стоп-кадр.

В СНТ «Юбилейный» Новосибирского района загорелся строящийся дачный дом и надворные постройки. На месте ЧП, которое случилось поздно вечером, 6 мая, работали пожарные расчеты.

— В течение 20 минут спасатели ликвидировали открытое горение и не допустили распространение огня на соседние дачные участки и строения, — рассказали в КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы сняли на видео полыхающий домик. На кадрах, опубликованных в группе «Город Обь Онлайн» видно, что пламя полностью охватило строение.

Как уточнили в ведомстве, пожарные до трех часов ночи проводили проливку и разбор обгоревших конструкций. В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.

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