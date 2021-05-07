В мэрии назвали точную дату отключения отопления в Новосибирске в мае 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии назвали точную дату отключения отопления в Новосибирске в мае 2021 года: отопительный сезон завершится в субботу, 8 мая. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть. Его опубликовали на сайте администрации Новосибирска.

— Постановляю завершить 8 мая 2021 года отопительный период 2020-2021 года. Обеспечить постановления необходимо департаменту информационной политики мэрии города. Контролировать исполнение постановления должен начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, — говорится в официальном документе.

Напомним, согласно законодательству РФ, отопление отключают в период, когда пять суток подряд средняя температура воздуха на территории города держится в пределах +8… +10 градусов. В последние дни в Новосибирской области как раз установилась стабильно теплая погода.

Напомним, ранее стало известно, что с 12 мая в шести районах Новосибирска отключат горячее водоснабжение. Подача воды возобновится после проведения профилактических работ. Срок их проведения составит примерно 2 недели.

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