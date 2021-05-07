Новосибирских коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей: они угрожали жительницам Кузбасса

Новосибирских коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Две жительницы Кемеровской области обратились в отдел по контролю деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Они заявили, что им поступают угрозы от службы взыскания. Выяснилось, что агрессивные меры воздействия использовали коллекторы из Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

— Сотрудники ведомства провели расследование и установили, что в первом случае гражданка задолжала 14 тысяч рублей. Чтобы женщина вернула долг коллекторы общались с ее дочерью: по телефону и путем отправки смс-сообщений. В процессе взаимодействия они оскорбляли девушку нецензурной бранью, а также угрожали наступлением неблагоприятных последствий для ее матери и близких ей людей в случае, если долг не будет погашен. Во втором случае коллекторы звонили жительнице Кузбасса из-за долга ее бывшего супруга. Они добавили телефон женщины в круглосуточный автообзвон. Ей в неограниченном количестве поступали звонки с угрозами и оскорблениями, — уточнили в УФССП по Кемеровской области.

В отношении коллекторской фирмы составили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». После чего суд рассмотрел дело и признал организацию виновной. Компании назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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