«Загрязняют планету тупые»: новосибирский первоклассник удивил взрослых, убрав мусор у контейнеров

Семилетний новосибирец увидел беспорядок и бросился убирать. Фото: предоставлено Арменом Аракеловым

Семилетний мальчик во время каникул устроил уборку мусора в поселке Озеро Карачи, куда приехал в гости к бабушке. Местный общественник Армен Аракелов прислал видео, как новосибирский первоклассник наводит порядок. в редакцию КП-Новосибирск:

— Мне вот надоело это все. Загрязняют планету тупые. Понимаю, один раз выкинули бы поменьше вещичек. На каникулы приехал к бабушке с Новосибирска. У нас возле мусорок все чисто, ничего не валяется, — возмутился на камеру ребенок.

Мальчика разозлили переполненные контейнеры для мусора и горы пакетов вокруг. Ребенок продолжил убирать контейнерную площадку, а очевидцы выложили видео в соцсети.

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