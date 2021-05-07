В Новосибирскую область прилетел черный аист Роберт с Алтая. Фото: Денис Жбир. https://vk.com/zhbir

В Маслянинском районе Новосибирской области заметили черного аиста Роберта: в 2019 году его окольцевали ученые Алтайского края. За перемещениями редкой птицы позволяет следить GPS-датчик, прикрепленный к его лапе. Одновременно с Робертом окольцевали еще 19 особей, однако сигнал теперь поступает только от него. Об этом рассказал известный алтайский орнитолог Алексей Эбель.

— Роберт жив. 3 мая он отметился в Маслянинском районе Новосибирской области, неподалеку от границы с Кемеровской. Что его сподвигло на такой вояж, сказать трудно. Может и выстрелы, которые, несомненно, не дают спокойно кормиться. В Новосибирской области сезон закрылся 30 апреля, так что там сейчас спокойнее. У нас продолжают больше распугивать, чем добывать, — написал эксперт на своей странице во «Вконтакте».

Алексей Эбель постоянно информирует о перемещениях Роберта. За судьбой редкой птицы следят более 100 человек.

Как уточнил КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский, черный аист — строго охраняемый вид из Красной Книги.

— Гнезда черных аистов расположены на очень высоких соснах. В кладке 3 иногда до 5 яиц. Птенцы в белом пухе. Растут довольно долго. Родители приносят им в зобу свежую пойманную рыбу плотву щучек окуней и так далее. К сентябрю молодые аисты поднимаются на крыло и вместе со взрослыми отправляются в сторону Индии. Но, в отличие от стремительного весеннего перелета, осенью они летят с продолжительными остановками. Особенно долго они задерживаются в дельте Аму-Дарьи и других заболоченных участках в Средней Азии. Затем уже в конце октября черные аисты набирают высоту преодолевают Гималаи и другие горные страны чтобы провести зиму на юге Индии, — рассказал эксперт.

Он отметил, что жизнь аистов тяжела. Места их гнездования подвержены вырубкам и лесным пожарам. Кроме того, во время перелета они часто подвергаются обстрелу, особенно в странах с затяжными вооруженными конфликтами.

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