В Новосибирске изменили дату начала отключения горячей воды

В Новосибирске горячую воду отключат 12 мая в шести районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 7 мая, стало известно, что в шести районах Новосибирска горячую воду отключат с 12 мая. Это связано с проведением испытаний, в процессе которых на прочность проверят тепловые сети от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Известно, что горячее водоснабжение перекроют в Заельцовском, Центральном, Железнодорожном, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах города. Информацию об этом сообщили в СГК.

— С 12 мая специалисты теплосетевого подразделения СГК начнут работы по гидравлическим испытаниям теплосетей в Новосибирске. Температура горячей воды незначительно снизится уже накануне, примерно за сутки до старта испытаний. Этого требуют нормы безопасности для испытаний тепловых сетей, — уточнили в компании.

После опрессовки трубопроводов энергетики в течение нескольких дней будут устранять выявленные эффекты. Подачу горячей воды представители СГК возобновят в дома новосибирцев после того, как все повреждения будут ликвидированы. Известно, что срок отключения водоснабжения не должен превысить двухнедельный срок.

В компании уточнили, что первый этап испытаний, который затронет теплосети от ТЭЦ-5, начнется и завершится на день позже, чем было запланировано. Это связано с тем, что власти Новосибирска продлили в городе отопительный сезон. Первые испытания коснутся Центрального округа — Железнодорожного, Заельцовского, Центрального районов, а также Дзержинского района.

В СГК уточнили, что все испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Представители компании попросили руководителей УК и ТСЖ усилить контроль за территориями, на которых будут проходить работы. Кроме того, они призвали горожан не допускать пребывания детей вблизи теплотрасс без присмотра взрослых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.