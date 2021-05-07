Фото генеральной репетиции воздушной части Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: в небе вертолеты и истребители

Генеральная репетиция воздушной части парада в Новосибирске. Фото: КП-Новосибирск. Фото: Анна ПАШАГИНА

Фото генеральной репетиции воздушной части Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года, проходящей в пятницу, 7 мая. В небо поднялись две пары вертолетов Ми-8 «Терминатор». Они представляют новейшую модификацию самого распространенного вертолета Ми-8.

По данным пресс-службы ЦВО, первая тренировка перед воздушной частью парада в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ состоялась накануне, 6 мая. В определенной точке военные летчики осуществили сбор и построение парадного строя для пролета над площадью Ленина. Известно, что в репетиции приняли участие 6 единиц авиационной военной техники, среди них — транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.

По информации ЦВО, полеты на тренировках выполняются на минимальных высотах от 200 до 400 метров. При этом скорость авиационной техники составляет: 200 километров в час для вертолетов, а для самолетов — 400 километров в час.

Напомним, парад военной техники и авиации в Новосибирске 9 мая 2021 года станет одним из самых ярких событий празднования Дня Победы в ВОВ. В этот день с целью обеспечения безопасности в городе перекроют дороги, а также на несколько часов ограничат доступ к станции метро «Площадь Ленина». Принимать парад будет командующий 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

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