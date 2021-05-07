«Такой забавный и смелый»: сибиряк снял на видео редкого сурка

Сибиряк снял на видео редкого сурка. Фото: стоп-кадр.

Житель села Толмачево Новосибирской области встретил на улице сурка. Зверек оказался не из пугливых: он не убежал при виде человека и даже попозировал ему на камеру. Кадрами необычной встречи, которая произошла в среду, 5 мая, сибиряк поделился в соцсети.

На видео, опубликованном в группе «Город Обь Онлайн» видно, что зверек стоит на задних лапках и пятится назад. При этом он не убегает и с серьезным видом смотрит в камеру.

— Я его заметил около ограды в траве. Удивило то, что он не стал убегать. Такой забавный и смелый оказался, — рассказал КП-Новосибирск сибиряк, которому удалось снять сурка.

Как уточнил изданию биолог Алексей Яновский, мужчина встретил лесостепного сурка Кащенко. По словам ученого, этот вид редкий: отличается небольшой численностью и ограниченным ареалом.

— Сурки Кащенко раньше встречались на юго-восточных окраинах Новосибирска. В Искитимском Маслянинском Черепановском районах и далее к югу и юго-востоку. Сурки на зиму залегают в норы и впадают в спячку. Выходят из нор не ранее середины апреля. Питаются сочными частями растений. Летом заходят иногда на огороды едят кочаны капусты и тому подобное. Как и его близкий родственник серый сурок, иначе тарбаган, сурок Кащенко служит природным резервуаром возбудителя опаснейшей болезни — чумы. На видео мелкая особь. Вероятно, не вполне взрослая, прошлого года рождения, — рассказал Алексей Яновский КП-Новосибирск.

Ученый отметил, что у оседлых зверьков весной наблюдается стремление к смене места обитания. Им свойственно расселяться или экспериментировать для расширения ареала. Однако, по словам эксперта, такие попытки как правило безуспешны для видов, которым грозит вымирание.

— Лесостепной сурок Кащенко как раз относится к таким. Эти зверьки нуждаются в охране, хотя лоббисты охотников и охотоведы не хотят этого признавать, — добавил биолог.

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