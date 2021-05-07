Пробки в Новосибирске на утро 7 мая 2021 года: сложно проехать по улице Широкая

Утром 7 мая 2021 года в Новосибирске движение практически не затруднено.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пробки в Новосибирске на утро 7 мая: сложно проехать по улице Широкая — здесь наблюдается незначительный затор. При этом в целом движение по городу не затруднено — дороги свободны. Об этом сообщает «2ГИС».
Небольшие пробки наблюдаются на улицах Танкистов, Троллейная, Станционная и Немировича-Данченко. На правом берегу города движение затруднено по улицам Кирова, Никитина и Московская. Также сложно проехать по улицам Зыряновская и Бориса Богаткова.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 7 мая, составил 2 балла. Свободные дороги в городе связаны с праздничными днями.
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