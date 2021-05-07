Под Новосибирском мотоциклист пострадал, влетев в иномарку: это попало на видео

Мотоциклист влетел в иномарку в Бердске. Фото: "АвтоБердск".

В Бердске недалеко от железнодорожного вокзала произошло серьезное ДТП. Здесь, вечером 6 мая, столкнулись мотоцикл и автомобиль «Хонда». Кадры с места аварии появились в соцсети.

— Мотоциклист, столкнувшийся с «Хондой», повредил ногу. Авария случилась на трассе Р-256, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АвтоБердск».

На видео к посту видно, что водитель «Хонды» пытался повернуть налево, когда в него на скорости влетел мотоцикл. В результате столкновения последнего отбросило на несколько метров. По словам очевидцев, мотоцикл повис на дорожном ограждении. Известно, что в результате аварии мотоциклист получил травмы: его увезла карета «скорой помощи».

Судя по кадрам с места ЧП, водителя и пассажиров легковушки состояние мотоциклиста не волновало: после ДТП они не спешили подойти к пострадавшему. Так, водитель был занят осмотром машины. На фото с места ДТП заметно, что автомобиль получил заметные повреждения передней части.

В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить подробности и причины случившегося.

Напомним, накануне в Новосибирске на улице Балтийская столкнулись автомобиль «Сузуки» и мопед. Авария стала фатальной для водителя мопеда: он погиб на месте ДТП от полученных травм.

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