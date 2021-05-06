Репринт уникального номера «Комсомолкой правды» - в подарок ко Дню Победы

Репринт уникального выпуска поможет окунуться в атмосферу Дня Победы.

День Победы - совершенно особенный праздник для каждой семьи. Мы вспоминаем наших дедов, которые воевали с фашистами или ковали нашу победу в тылу. Специально к 9 мая «Комсомолкая правда» сделала для сибиряков замечательный подарок: вместе с любимой газетой они получат репринт уникального номера «Комсомолкой правды», вышедшего 10 мая 1945 года.

В праздничном выпуске, который выйдет 7 мая вы найдете и обращение Сталина к народу, и решение об учреждении медали для фронтовиков-героев.

Ежедневный выпуск можно купить в киосках печати, в почтовых отделениях «Почты России». Уточнить вопросы о распространении газеты можно по тел. (383) 289-91-10.