Погода в Новосибирске на 7 мая 2021 года: будет дуть северный ветер

Столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 7 мая 2021 года будет солнечной и жаркой. Такой прогноз на сутки дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов, ближе к вечеру температура опустится до +4...+6 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Осадков не ожидается, — прогнозируют метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +18 градусов, к вечеру станет прохладнее. На столбики термометров покажут +11...+18 градусов. Ветер подует западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-751 миллиметр ртутного столба.

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