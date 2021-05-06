На майских праздниках новосибирские спасатели провели рейды в лесах

Новосибирские спасатели проверили леса и пляжи Советского района в период майских праздников. Фото: "Навигатор"

Новосибирские спасатели проверили леса и пляжи Советского района в период майских праздников. Поскольку погода в эти выходные радует горожан, многие стремятся больше времени проводить на свежем воздухе. И специальная комиссия отдела ГО и ЧС Советского района внимательно следит за тем, чтобы сибиряки соблюдали все необходимые правила отдыха на природе.

Комиссия, в составе которой специалисты отдела ГО и ЧС, а также представители госпожнадзора и районной администрации, уже побывала в Чемском бору и осмотрела территорию от Центрального пляжа Академгородка до парка отдыха «Звезда».

Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Фото: "Навигатор"

— Мы не можем запретить людям отдыхать на природе. Поэтому проводили профилактические беседы, раздавали памятки. Тех, кто поставил мангал около леса, просили перенести: до деревьев должно быть не менее 100 метров. Все с пониманием относились и убирали мангалы подальше, чтобы не допустить ЧП, — рассказал изданию «Навигатор» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Напомним, сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. В Новосибирской области как минимум до 10 мая запрещено разводить костры и сжигать мусор. В областном ГУ МЧС сообщили, что по статистике в Новосибирской области ежедневно происходит более сотни пожаров сухой травы

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