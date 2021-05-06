В ЗАГСе рассказали, сколько человек умерло в Новосибирской области в апреле 2021 года

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали статистику за апрель 2021 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали статистику за апрель 2021 года. Согласно данным, за прошедший месяц в регионе скончались 3199 человек. Это на 8,6% больше, чем в прошлом году.
— В апреле 2021 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 3199 смертей, — пояснили в Управлении. — При этом, в апреле прошлого года было зарегистрировано 2946 смертей.
Ощутимо разнится статистика и с данными за прошлый месяц. Так, в марте 2021 года, как сообщили в Управлении ЗАГСА, в Новосибирской области скончались 3600 человек.
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