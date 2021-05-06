Открытие фонтанов в Новосибирске в 2021 году: дата и время включения

Открытие фонтанов в Новосибирске в 2021 году состоится в обед 8 мая.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Открытие фонтанов в Новосибирске в 2021 году состоится в обед 8 мая. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор учреждения «Горфонтан» Валерий Науменко.
— Обязательная задача для нас — обязательно фонтан в Первомайском сквере, на улице Орджоникидзе, около театра Глобус и ГПТБ. Но я предполагаю, что нам удастся включить все, — пояснил КП-Новосибирск Валерий Науменко. — Однако подсветку мы пока включим только на Орджоникидзе и около ДК «Энергия». На остальных фонтанах она будет подключена позже, поскольку там она съемная и требует монтажа.
Напомним, первым в Новосибирске в этом году заработал фонтан в городском Зоопарке 10 апреля.
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