Стало известно точное время начала генеральной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года

Стало известно, в какое время пройдет генеральная репетиция Парада Победы в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стало известно, в какое время пройдет генеральная репетиция Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

— Генеральная репетиция Парада Победы в Новосибирске пройдет 7 мая. Дороги в этот день будут перекрыты с в целом с 17:30 до 22:30, а сама репетиция начнется в восемь вечера и продлится два часа — до десяти вечера, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ЦВО.

Напомним, вчера, 5 мая, в городе уже прошла первая репетиция Парада Победы. КП-Новосибирск побывали на этом мероприятии. В этом году Парад решено было проводить в стандартном режиме — на мероприятие будут допущены зрители, однако им необходимо будет сделать прививку от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: участники в масках, «Катюша» и новая техника

Публикуем фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года (подробнее).