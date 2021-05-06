Стало известно точное время начала генеральной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года

Стало известно, в какое время пройдет генеральная репетиция Парада Победы в Новосибирске.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Стало известно, в какое время пройдет генеральная репетиция Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
— Генеральная репетиция Парада Победы в Новосибирске пройдет 7 мая. Дороги в этот день будут перекрыты с в целом с 17:30 до 22:30, а сама репетиция начнется в восемь вечера и продлится два часа — до десяти вечера, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ЦВО.
Напомним, вчера, 5 мая, в городе уже прошла первая репетиция Парада Победы. КП-Новосибирск побывали на этом мероприятии. В этом году Парад решено было проводить в стандартном режиме — на мероприятие будут допущены зрители, однако им необходимо будет сделать прививку от коронавируса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: участники в масках, «Катюша» и новая техника
Публикуем фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года (подробнее).