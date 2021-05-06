Пробки на вечер в Новосибирске 6 мая 2021: на Большевистской не проехать

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 6 мая 2021 года.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 6 мая 2021 затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 3 балла.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Добролюбова, Кирова, Пролетарская, Максима Горького, Владимировская, Дуси Ковальчук, Залесского и Тайгинского.
Загруженность городских дорог составляет 3 балла. Фото: https://yandex.ru/
На левом берегу проехать трудно по таким улицам как Станционная, Широкая, Ватутина, Котовского, Блюхера, Большая, Порт-Артурская, Невельского и Петухова.
По Димитровскому, Октябрьскому и Бугринскому мосту движение свободное.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер