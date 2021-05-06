Пробки на вечер в Новосибирске 6 мая 2021: на Большевистской не проехать

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 6 мая 2021 года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 6 мая 2021 затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 3 балла.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Добролюбова, Кирова, Пролетарская, Максима Горького, Владимировская, Дуси Ковальчук, Залесского и Тайгинского.

Загруженность городских дорог составляет 3 балла. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу проехать трудно по таким улицам как Станционная, Широкая, Ватутина, Котовского, Блюхера, Большая, Порт-Артурская, Невельского и Петухова.

По Димитровскому, Октябрьскому и Бугринскому мосту движение свободное.

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