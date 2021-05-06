Новосибирские следователи проводят проверку после нападения бродячей собаки на 4-летнего мальчика

Следователи проводят проверку после того, как бродячая собака набросилась на 4-летнего мальчика в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи проводят проверку после того, как бродячая собака набросилась на 4-летнего мальчика в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел 5 мая, на Шевченковском жилмассиве. Местные жители рассказали КП-Новосибирск, что бездомные животные для них — настоящая проблема.

— По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, имел ли место быть данный факт, а также были ли причинены ребенку травмы. Будет проверено, в полной ли мере осуществляется отлов бездомных животных, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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