На трассе под Новосибирском фура вылетела в кювет и перевернулась

В четверг, 6 мая, в Краснозерском районе Новосибирской области фура слетела с трассы и перевернулась. Информация об инциденте, который произошел рядом с селом Веселовское, появилась в соцсети.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54» видно, что большегруз опрокинулся на крышу. По словам очевидцев аварии, на месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и пожарные.

- Проезжал мимо около половины 9 утра. На месте работал экипаж ДПС и сотрудники МЧС. Я поинтересовался, нужна ли какая-то помощь, на что получил отрицательный ответ, - рассказал КП-Новосибирск очевидец аварии.

Очевидцы отметили, что участок дороги, на котором случилась авария – ровный. Они предположили, что водитель большегруза мог уснуть или отвлечься на телефон из-за чего потерял управление машиной.

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших. В региональной ГИБДД пока не предоставили официального комментария по поводу случившегося.

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