Ограничение продажи алкоголя в Новосибирске 9 мая 2021 года: в какое время и где не будут торговать спиртным

Ограничение продажи алкоголя в Новосибирске 9 мая 2021 года будет действовать с 9 утра до пяти часов вечера. Городские власти ввели запрет на реализацию спиртных напитков с целью поддержания порядка. Также это необходимо для предотвращения ЧС в местах проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Известно, что розничную продажу спиртного запретят в границах улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, улице Ипподромской, а также в границах Красного проспекта и улицы Советской.

При этом власти предложили магазинам, расположенным на территории проведения массовых мероприятий, продавать в праздничный день безалкогольные напитки и кондитерские изделия. Кроме того, 9 мая запретили реализацию продуктов в стеклянных упаковках. Также известно, что в День Победы летние кафе должны закончить работу не позже 23 часов.

Как уточнили в мэрии, 9 мая 2021 года, власти будут контролировать, как торговые точки соблюдают введенный запрет на продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных массовых мероприятий.

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