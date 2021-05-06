В Новосибирске ожидается повышенный уровень пыли в воздухе

В Новосибирске повысится уровень пыли в воздухе. Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 6 мая, в некоторых районах Новосибирска будет повышена концентрация пыли в воздухе. Информация об этом опубликована на сайте Западно-сибирского гидрометцентра.

- В Новосибирске 6 мая 2021 года метеоусловия поспособствуют накоплению вредных примесей в воздухе. При этом общий уровень загрязнения атмосферы города будет пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли - взвешенных веществ, - говорится в сообщении синоптиков.

По информации сайта Airvoice, сейчас уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в среднем составляет 6 баллов из 10 возможных. При этом, по данным портала, ситуация будет стабильной в течение дня.

Ранее сообщалось, что 6 мая станет самым теплым днем – в некоторых районах Новосибирской области воздух прогреется до +28 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-747 миллиметров ртутного столба.

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