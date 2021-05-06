Сибиряк, чтобы не лишиться квартиры, оплатил 400 тысяч рублей алиментов

Сибиряк выплатил алименты в страхе лишиться квартиры.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Новосибирска не выплачивал алименты своему ребенку с конца 2020 года: сумма долга составила почти 400 тысяч рублей. При этом он скрывался от ответственности и не выходил на связь с судебными приставами. В связи с чем им пришлось повлиять на должника. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области накануне, 5 мая.
- Приставы провели проверку, установив, что у должника есть в собственности две квартиры. Одну из них немедленно арестовали с целью дальнейшей реализации в счет погашения долга. Узнав об этом, алиментщик все-таки явился на прием к исполнителю и пообещал погасить задолженность. Сибиряк пояснил, что не хочет лишаться имущества, - уточнили в ведомстве.
Арест недвижимости действительно повлиял на горе-отца: уже через неделю он полностью выплатил долг. Мужчина предоставил в ведомство документы, подтверждающие оплату.
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