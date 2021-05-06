6 мая 2021 года движение по дорогам Новосибирска практически не затруднено. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на утро 6 мая 2021 года: сложно проехать по улице Блюхера. Кроме того, затруднено движение по улице Покрышкина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционная, Троллейная, Забалуева, Невельского и Связистов. Также затор наблюдается на улице Широкая. Затруднено движение по улице Новогодняя.

На правом берегу ситуация лучше — пробок почти нет. Незначительный затор наблюдается на улице Лермонтова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро четверга, 6 мая, достиг 3 баллов.

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