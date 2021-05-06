Погода в Новосибирске на 6 мая 2021 года: в городе ожидается резкое потепление

Днем температура воздуха поднимется до +26 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 6 мая 2021 года будет жаркой и солнечной, как летом. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров покажут +23...+25 градусов, а к вечеру опустятся до +8...+10 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается, — обещают метеорологи.

Судя по данным сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +22...+26 градусов. Вечером будет так же тепло. Столбики термометров опустятся всего до отметки +13...+17 градусов. Ветер подует южный с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-747 миллиметров ртутного столба.

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